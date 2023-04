Ubriaco al bar infastidisce i clienti: era evaso dai domiciliari, arrestato - Tuttoggi.info

Era stato allontanato da casa per maltrattamenti e minacce agli anziani genitori ma, finito ai domiciliari, ne è evaso per creare problemi in un bar di Bastiola: protagonista della vicenda un 46enne di Bastia Umbra, ora in carcere a Capanne.

L’uomo, un anno fa, si era reso era come detto stato allontanato da casa: a marzo era finito ai domiciliari, con contestuale divieto di allontanarsi senza l ‘autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi però – a seguito di segnalazione al numero di pubblica utilità – i militari della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino sono intervenuti in un bar di Bastiola, dove il 46enne stava creando problemi alla barista e ai clienti.

Quando i militari sono arrivati sul posto l’uomo, notato che la barista stava chiamando le forze dell’ordine, si era allontanato: è stato rintracciato dopo una mezz’oretta, palesemente ubriaco, e incapace di fornire una giustificazione credibile sul suo allontanamento dall’abitazione. I militari hanno fatto una relazione alla Procura di Perugia che, alla luce dei fatti descritti (evasione dagli arresti domiciliari e condotta aggressiva e violenta) e valutata la non idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva chiesto un aggravamento della misura in esecuzione. Il Gip del Tribunale di Perugia, stante le gravi violazioni poste in essere dall’uomo alle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari, ha disposto per l’uomo il carcere.