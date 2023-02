Ubriaco aggredisce il dipendente di un esercizio commerciale

Sentito in merito dagli agenti, l’uomo ha riferito che in seguito ad una discussione, era stato aggredito da un dipendente dell’attività.

Gli operatori hanno quindi ascoltato l’altra parte, la quale ha riferito di essere stato aggredito verbalmente e senza motivo dal 35enne che, dopo averlo afferrato per la giacca, lo aveva strattonato facendolo cadere a terra. Neanche l’intervento del padre era riuscito a fermare la furia dell’uomo che aveva continuato a urlare contro la vittima, minacciandola anche in presenza dei poliziotti.

Dopo aver riportato alla calma il 35enne, gli agenti lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura dove, terminati tutti gli accertamenti di rito e acquisita la denuncia del dipendente dell’esercizio commerciale, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di minacce e percosse. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.