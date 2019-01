Tutto pronto per la “Festa dei Licei Sportivi”, focus sul ‘fenomeno Sassuolo’ con ospiti illustri

share

E’ tutto pronto per la “Festa dei Licei Sportivi” che domani, lunedì 28 gennaio, dalle 10, si terrà al Park Hotel “Ai Capuccini” di Gubbio. Saranno coinvolti gli indirizzi Scientifico-Sportivo degli istituti “Giuseppe Mazzatinti” di Gubbio, “Guglielmo Marconi” di Foligno, e “Gandhi” di Narni, con ospiti di prestigio quali il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Stefano Sensi e l’amministratore delegato del Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali.

L’appuntamento è stato promosso proprio dai tre istituti scolastici superiori sopracitati, che in Umbria hanno attivato questo corso di studi a conclusione del primo ciclo quinquennale di questo indirizzo, rivolto a quanti hanno passione e interesse verso il mondo dello sport non soltanto come attività agonistica ma nelle sue varie articolazioni, dal management al marketing, dall’organizzazione alla comunicazione.

Sarà dunque affrontato, anche alla presenza di molte autorità istituzionali e del MIUR, un focus su “I buoni modelli dello sport”, in particolare, visti gli ospiti, quello del “fenomeno Sassuolo”.

share

Stampa