Tutto pronto per la costituzione del Comitato delle frazioni a Todi - Tuttoggi.info

La fase di partecipazione sarà promossa con incontri in tutte le 37 realtà locali. Obbiettivo aumentare la condivisione

Il 2024 sarà finalmente l’anno a Todi della costituzione del Comitato delle Frazioni e del Territorio, organismo consultivo al quale sta lavorando il consigliere comunale delegato Andrea Nulli, il quale ha fatto in questi giorni il punto con il Sindaco Ruggiano e la Giunta municipale per condividere il programma di iniziative finalizzato ad assicurare il massimo coinvolgimento attivo di tutte le realtà locali.

Primo passo sarà infatti un tour nelle frazioni per illustrare in dettaglio il regolamento, approvato in precedenza all’unanimità in Consiglio Comunale. L’organismo consultivo è pensato per raccogliere problematiche, idee e progetti di tutto il territorio funzionando da collante tra l’istituzione comunale e i cittadini.

Al contempo il Comitato favorirà l’informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative che interessano le rispettive comunità territoriali.

“Questo processo di comunicazione – sottolinea Andrea Nulli – sarà fondamentale per garantire una partecipazione informata e consapevole dei cittadini alle decisioni”.

Il Comitato, dunque, come luogo nel quale le istanze dei residenti delle frazioni vengono recepite, sostenute e monitorate nel loro iter realizzativo grazie ad un collegamento costante e strutturato.

“Obiettivo concreto – evidenzia il consigliere comunale delegato – è di coinvolgere tutte le voci, con la creazione di un dialogo costruttivo e aperto in grado di accrescere il livello di coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e di migliorare la qualità e i tempi delle risposte alle esigenze reali delle diverse aree del tuderte”.

Il Comune è impegnato per rendere operativo il comitato nei prossimi mesi. Nel frattempo non vengono meno le iniziative di confronto con l’Amministrazione. All’incontro delle settimane scorse in località San Rocco, è seguito giovedì scorso quello altrettanto partecipato presso l’area verde nella frazione di Duesanti.

Oltre a riferire sulle soluzioni di alcune problematiche già note, la riunione è stata utile per un confronto anche su altre questioni più generali e di più stretta attualità, tra cui quella del termovalorizzatore, rispetto alla quale il Sindaco ha nuovamente rassicurato i cittadini.

“Todi è in Umbria uno dei primi comuni per estensione territoriale e quello con più frazioni in assoluto, ben 37 – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano. La costituzione del Comitato costituisce pertanto uno strumento indispensabile per poter assicurare un collegamento ancora più diretto, plurale e realmente partecipato dell’amministrazione della città e del territorio”.