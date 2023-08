Tutto pronto per il Festival del Ciarlatano 2023, venerdì 18 agosto convegno inaugurale - Tuttoggi.info

Due giorni di spensieratezza ricchi di appuntamenti: 6 spettacoli per un totale di 9 repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie.

Spettacoli, scoperte e delizie. Venerdì 18 alle ore 18:00 presso il Teatro comunale situato in Piazza Pontano si terrà il convegno inaugurale. Sabato 19 e domenica 20 agosto torna nella meravigliosa cornice del castello di Cerreto di Spoleto il Festival del Ciarlatano.

Due giorni di pura spensieratezza ricchi di appuntamenti: 6 spettacoli per un totale di 9 repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie. Giornate in cui luoghi ed eventi dialogano tra arte, cultura, eccellenze gastronomiche sulle orme della mitica figura del Ciarlatano, nata a Cerreto e poi diffusasi in tutta Europa. L’evento, la cui direzione artistica e organizzazione è affidata a Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, è promosso e sostenuto dal Comune di Cerreto che ha fortemente voluto dare una nuova e ricchissima veste al Festival già dalla scorsa edizione.

Il Festival del Ciarlatano è realizzato grazie al contributo del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini a valere sul Fondo FEASR del PSR per l’Umbria 2014-2022 Misura 19.

IL PROGRAMMA : gli spettacoli

Splendidi contesti architettonici e panorami mozzafiato faranno da scenografia agli spettacoli per sorprendere e divertire il pubblico di tutte le età.

L’iniziativa sarà inaugurata sabato 19 ore 17:00 in Piazza Pontano con lo spettacolo incentrato sulla figura del ciarlatano “Il Principe dei Ciarlatani”, l’evento sarà allietato con musiche dal vivo. A seguire alle ore 17:45 e alle ore 18.30, presso il cortile dell’Ex Chiesa di San Nicola si terranno due repliche dello spettacolo di magia comica e di giocoleria “Capitan Bretella Supershow”.

La serata sarà animata dalla replica dello spettacolo “Il Principe dei Ciarlatani” in Piazza Pontano alle ore 19:15, a seguire nel medesimo luogo alle ore 21:30 si terrà l’esibizione comica “Imitamorfosi”.

La giornata del 20 agosto, nonché l’ultima del Festival, si aprirà alle ore 16:00 presso il Museo del Ciarlatano con il Workshop di origami a cura del duo artistico Grimm Twins: Ayumi Makita & Barbara Lachi. Il laboratorio sviluppato sui temi del ciarlatano e delle sue tradizioni è destinato ai bambini e ai loro genitori, i quali sono invitati a partecipare alla scoperta e alla creazione dell’origami. Successivamente la giornata prevedrà lo spettacolo “La favola del vendifrottole” a cura di Fontemaggiore alle ore 17:00 presso Piazza Pontano; poi alle ore 17:40 presso il cortile dell’Ex Chiesa di San Nicola si svolgerà lo spettacolo dedicato a grandi e piccini “Pulcinellata” assieme alla realizzazione del laboratorio sulla costruzione dei burattini. Il sabato sera sarà allietato dalla replica dello spettacolo “La favola del vendifrottole” alle ore 19:00 presso Piazza Pontano, a seguire ci sarà la meravigliosa rappresentazione comica “Vladimir&Olga – Charlatans Circus” alle ore 21:00.

Il tutto sarà arricchito da rievocazione di antichi mestieri e degustazioni eno-gastronomiche con prodotti tipici ed erbe locali selvatiche.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.