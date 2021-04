Turismo, Assisi pronta a ripartire in sicurezza - Tuttoggi

Oltre cinquecento operatori si sono sottoposti al test sierologico. E gli screening di Croce Rossa e Misericordia non si fermano

Oltre cinquecento persone hanno aderito all’iniziativa, promossa dal Comune di Assisi con Federalberghi e Confcommercio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Assisi, per individuare la presenza degli anticorpi del covid-19 attraverso il test sierologico utile per la conoscenza della probabilità di essere stati oggetto di un’infezione da Covid-19. Questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun sintomo o in modo lieve a cui potreste non aver dato importanza. Nello specifico, 238 operatori del turismo si sono fatti controllare nella giornata di sabato, mentre 274 persone hanno partecipato allo screening domenica. In totale, 512 operatori.

Rilancio del turismo, Proietti: ‘Promozione integrata con i siti Unesco’

E del rilancio del turismo il sindaco Stefania Proietti ha parlato anche nel corso del recente seminario “Le politiche per la gestione del rischio sanitario nel turismo” organizzato dal corso di laurea in economia del turismo dell’Università degli Studi di Perugia, con sede proprio nella città serafica. Per la prima cittadina, “Saremo animatori di un progetto di valorizzazione che leghi e coinvolga i siti Unesco, di cui Assisi è emblema, per una promozione integrata. Lo faremo insieme all’Università di Perugia, alle associazioni di categoria, e quindi alle tante imprese, partite iva e lavoratori del ‘sistema dell’accoglienza’. Perché il turismo è molto più che un settore dell’economia in città santuario come Assisi, visitate non solo per la loro bellezza e ricchezza culturale e artistica ma anche per i valori che rappresentano. Il sostegno alla nostra idea di creare una rete tra le Città Santuario arrivato oggi dal Ministro, dagli assessori regionali e da altri qualificati interlocutori è segno concreto che siamo sulla giusta strada, con l’unione troveremo la forza di ripartire prima possibile, nel rispetto delle norme, con i giusti protocolli di sicurezza, anche innovativi”.

I test non si fermano

Intanto gli screening non si fermano. Al Palaeventi nei giorni oggi, mercoledì 21, domani giovedì 22 e venerdì 23 aprile 2021, dalle ore 15 alle 18, ad effettuare i test sarà la Croce Rossa: per prenotarsi occorrerà scrivere una e-mail all’indirizzo criperteassisi@gmail.com comunicando nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e l’indicazione del giorno e fascia oraria in cui si preferisce essere sottoposto al test.

Per effettuare i test nei giorni sabato 24 aprile e domenica 25 aprile, dalle ore 8.30 alle 19, sempre al Palaeventi a cura della Misericordia, occorre invece prenotarsi chiamando lo 075/8038545 e comunicando nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e l’indicazione del giorno e fascia oraria in cui si preferisce essere sottoposto al test. Il test è utile per venire a conoscenza della probabilità di essere stato contagiato dal covid-19; questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi. Il test – fa sapere l’amministrazione comunale – non va effettuato per quei soggetti che hanno già contratto il Covid e in coloro che già sono stati vaccinati, anche solo con la prima dose.