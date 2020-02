Turismo, arrivano 5 milioni per i Cammini religiosi umbri - Tuttoggi

Oltre 5 milioni dal ministero del Turismo per i cammini religiosi dell’Umbria, di cui 4 per il più conosciuto, la Via di Francesco. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l’assessore al Turismo Paola Agabiti: “Già a dicembre – ha comunicato – sono iniziate le interlocuzioni con il ministero al Turismo per sbloccare le risorse del 2016 riservate ai Cammini religiosi. La scorsa settimana – ha annunciato – ci hanno comunicato che le risorse sono disponibili e l’Umbria avrà 5,1milioni: oltre 4 milioni saranno destinati alla Via di Francesco”.

“Questi fondi – ha spiegato ancora l’assessore – serviranno per la messa in sicurezza dei percorsi. In Umbria ci sono 18 Cammini: 1 internazionale, 14 interregionali e 3 regionali. La Via di Francesco è il percorso principale ed attraversa luoghi di pregio e comunità francescane. Una esperienza unica da valorizzare. Un tassello fondamentale per la promozione del turismo lento

ed esperenziale”.

Un annuncio fatto nel giorno in cui l’Assemblea legislativa dell’Umbria

ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Marco

Squarta ed Eleonora Pace (Fratelli d’Italia) per la “valorizzazione e la

disciplina dei cammini paesaggistici e degli itinerari di pellegrinaggio in

Umbria”, che impegna la Giunta a “realizzare specifiche campagne di

comunicazione sulla Via di Francesco con l’obiettivo di rendere ancor più

conoscibile l’itinerario e incrementare i flussi turistici da ogni parte del

mondo”.