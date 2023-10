Turismo, ad Assisi estate boom con 800.000 presenze in 4 mesi - Tuttoggi.info

È stata un’estate straordinaria ad Assisi, con 800mila presenze turistiche in quattro mesi e il pienone a tutti i principali eventi estivi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo del territorio nell’ambito di “Assisi Estate 2023”. I dati, diffusi dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi, derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone, effettuato da società specializzate e opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche, attivato da tempo dall’ente.

Da giugno a settembre, turisti da tutta Italia e da varie parti del mondo, hanno scelto Assisi come meta ideale per le vacanze estive, con un incremento rispetto al 2019, anno precedente alla pandemia, preso a riferimento come turisticamente più significativo. La città serafica si conferma al primo posto anche nella classifica, stilata dalla Regione Umbria, delle dieci destinazioni regionali più visitate in assoluto sia da turisti italiani che stranieri. Il mese clou è stato agosto, con oltre 238mila presenze. Ma la vera sorpresa è stata settembre, con oltre 208mila turisti e un incremento generale di circa il 53% rispetto al 2019. In questo contesto, molto significativa la presenza di stranieri che da 56.297 del 2019 sono passati a 106.098 del 2023, con un aumento dell’88,5%. Notevole anche la crescita dei turisti italiani, che a settembre di quest’anno sono passati a 102.491 dagli 80.095 del 2019, con un +28%. In generale, nell’estate 2023, il flusso turistico ad Assisi è stato generato per il 55% da italiani e per il 45% da stranieri.

In questo contesto, grande successo ha riscosso “Assisi Estate 2023”, cartellone di eventi promossi in città da giugno a settembre. Straordinario l’accesso ai musei civici, con grande protagonista la Rocca Maggiore, riaperta al pubblico lo scorso 22 giugno dopo lavori di riqualificazione, che ha registrato circa 23mila ingressi fino al 30 settembre. Bene anche la Torre del popolo con 12mila utenti, il Foro Romano con circa 11.500 e la Pinacoteca con oltre 4.200. La nuova navetta elettrica, che consente un eco tour alla scoperta delle bellezze e del circuito museale della città, ha registrato oltre 6.300 utenti dal 22 giugno a fine settembre. Funziona anche la comunicazione social, con ottimi riscontri per la comunicazione del turismo ad Assisi

“Tutti gli eventi estivi – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico. Merito di un programma vario e di qualità, della forte collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio e di un’importante azione di promozione, sia attraverso i nuovi media che con mezzi tradizionali. Siamo già al lavoro per il programma e la promozione del Natale che quest’anno sarà speciale in occasione dell’ottavo centenario del primo Presepe.”