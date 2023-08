“Tuo figlio ha avuto un incidente” e gli soffiano 1.600 euro

Un anziano spoletino è stato raggirato con il trucco del finto incidente

“Tuo figlio ha avuto un incidente, gli servono subito soldi per evitare guai”. Questa la telefonata che un anziano spoletino ha ricevuto. Nonostante gli avvertimenti contro simili truffe, di fronte ai problemi a cui il figlio poteva andare incontro non ha esitato a recuperare soldi e valori che aveva in casa. Ed a consegnarli a quello che, in realtà, era un truffatore.

Soltanto dopo essere riuscito a parlare con il figlio, l’anziano ha compreso che era stato vittima di un raggiro.

Nei giorni ad un’anziana di Perugia, un uomo, spacciandosi per il nipote in difficoltà, le ha fatto consegnare ad un complice gioielli per un valore di oltre 7 mila euro.