Trova uno sconosciuto che "vive" nella sua cantina - Tuttoggi.info

La polizia ha denunciato l'occupante abusivo, un 38enne

Ha trovato uno sconosciuto che si era “sistemato” nella sua cantina, dopo averne forzato la serratura. Ed ha chiamato la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno fatto accesso all’interno della cantina constatando la presenza di un uomo – successivamente identificato quale cittadino italiano, 38enne senza fissa dimora – che sentito in merito non è stato in grado di giustificare la sua presenza in quei luoghi.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pinza multiuso e di un martello rompivetro, utilizzati con molta probabilità per forzare la serratura della cantina.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di invasione di edifici e possesso di oggetti atti allo scasso.