Trofeo Luigi Fagioli, alcuni operatori turistici vogliono annullamento. 'Gubbio Host' insorge - Tuttoggi

Il prossimo Trofeo Luigi Fagioli, evento di punta dell’agosto eugubino, è a rischio annullamento a tre settimane dal via. Stavolta però non è il Covid-19 che potrebbe comprometterne lo svolgimento ma un’iniziativa giudiziaria intrapresa da alcuni operatori turistici volta a far saltare la 55^ edizione della manifestazione, in programma dal 21 al 23 agosto.

Operatori contro chiusura dell’Eugubina

I promotori di questa inedita richiesta di spostamento, infatti, non vedrebbero di buon grado la chiusura del tratto Gubbio-Madonna della Cima della statale Eugubina, in quanto per loro potrebbe rappresentare un’ulteriore penalizzazione per le loro attività, già duramente provate dall’epidemia.

L’associazione Gubbio Host risponde

Per Gloria Margaret Pierini, presidente dell’associazione Gubbio Host (che riunisce molti lavoratori del settore) si tratta di “una forte presa di posizione individualista e di difficile comprensione visto che il Trofeo Luigi Fagioli è stata l’unica delle tante manifestazioni ‘storiche’ ad essere confermata in questo 2020 particolarmente difficile“.

E’ inaccettabile che delle strutture, che si contano sulle dita di una mano, abbiano l’intenzione di bloccare una manifestazione che negli anni ha portato sempre più afflusso turistico, arricchendo fortemente la città di presenze



“Trofeo Fagioli troppo importante per Gubbio”

“La manifestazione – continua Pierini – consente di aiutare tutte le attività commerciali del centro storico e non, di avere un mese di agosto stabile sia economicamente che di presenze. Non possiamo nascondere il nostro disappunto per tale iniziativa, e la forte preoccupazione per le pesantissime conseguenze, sotto molteplici profili, che l’eventuale annullamento della manifestazione provocherebbe a carico di tutti gli operatori turistici, ristorazione e attività commerciali“.

I dati in nostro possesso parlano di una presenza complessiva, nell’edizione 2019, di oltre 1500 persone



“Gubbio si affaccia ora alla ripresa economica, – conclude Pierini – e questo evento conferma la propria importanza per la ripartenza di tutti, considerato che già ad oggi sono moltissime le prenotazioni pervenute, e che come ogni anno il weekend del Trofeo sia di maggior afflusso rispetto pure a Ferragosto. I tanti piloti che partecipano alla gara decidono di soggiornare anche per settimane intere. Considerato tutto ciò ci auspichiamo di non assistere all’annullamento della gara che sarebbe un vero e proprio disastro economico per Gubbio e porterebbe fortemente in una profonda crisi quasi tutte le attività già a rischio chiusura”.