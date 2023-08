Trofeo Andrea Cardinali, Gualdo Tadino si veste a festa

Ventiquattresima edizione per l'evento che apre il clima dei Giochi de le porte di Gualdo Tadino

Giovedì 17 agosto torna in piazza Martiri la sfida tra arcieri e fiondatori delle quattro Porte intitolata al giovane portaiolo prematuramente scomparso. Piazza Martiri della Libertà, nel centro storico di Gualdo Tadino, giovedì 17 agosto tornerà per una sera a indossare l’abito medievale diventando “l’arengo maggiore”, palcoscenico di una sfida particolarmente attesa che quest’anno giunge alla sua ventiquattresima edizione.

Il Trofeo Andrea Cardinali è uno degli appuntamenti di rilievo tra le manifestazioni promosse dall’Ente Giochi de le Porte, evento che apre l’intenso calendario che culminerà il 24 settembre con la disputa del Palio di San Michele Arcangelo. In un connubio di tradizione e passione, il “Cardinali” vedrà sfidarsi arcieri e fiondatori di San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino in un clima di competizione particolarmente sentito dai protagonisti.

L’Ente Giochi e le quattro Porte renderanno così nuovamente omaggio alla figura di Andrea Cardinali, giovane portaiolo, responsabile dei fiondatori di San Donato e tra i promotori di questa gara che dal 1999 è a lui intitolata in seguito alla sua prematura scomparsa.

Il programma

Il programma prevede alle 17 l’inizio delle eliminatorie. Alle 21, dopo la cena in taverna (per l’occasione dalle 19 saranno aperte tutte e quattro le taverne delle Porte), sfilerà il corteo storico con i priori e le priore, dame e tamburini unitamente ai giocolieri che si saranno qualificati per la fase finale. Alle 21,30 il via alle gare di tiro con l’arco e con la fionda ad eliminazione diretta, che assegneranno il Trofeo Andrea Cardinali, importante anticipazione della sfida che l’ultima domenica di settembre vedrà nuovamente i giocolieri salire sul palchetto per la contesa del Palio di San Michele Arcangelo. Al termine della competizione le premiazioni dei vincitori concluderanno la manifestazione, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino e del presidente dell’Ente Giochi de le Porte.