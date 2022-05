Tribunale Spoleto, uomo tenta di accedere con 'strano' coltello "Mi serve per lavoro" - Tuttoggi

Precedenti per lesioni e violenza sessuale

Gli agenti hanno proceduto con l’identificazione dell’uomo, un 41enne con a carico precedenti per lesioni e violenza sessuale. Sentito dai poliziotti, l’uomo si è giustificato dichiarando di essere un falegname e di utilizzare il coltello per motivi professionali. Ha poi raccontato che si era recato in Tribunale poiché parte in un procedimento civile e per distrazione aveva portato con sé il coltello. Gli agenti, a quel punto, hanno sequestrato l’arma e deferito il 41enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.