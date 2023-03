I talenti premiati si sono distinti in vari campi

Trevi celebra i talenti emergenti. Si terrà sabato 18 marzo alle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Trevi in piazza Mazzini la cerimonia promossa su iniziativa dell’Assessora alle politiche istituzionali Stefania Moccoli: “L’amministrazione comunale – spiega – è orgogliosa di questi concittadini, giovani emergenti, e intende rendere merito al loro impegno e al talento nella letteratura, nell’arte pasticcera, nella scrittura, nel canto…segnalandoli alla comunità. Sono giovani emergenti già destinatari di riconoscimenti fuori da Trevi, che l’amministrazione comunale vuole non solo celebrare, ma incoraggiare per un futuro ricco di successi e soddisfazione.” A consegnare gli attestati al merito saranno il Sindaco Bernardino Sperandio e l’Assessora Moccoli.