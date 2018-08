Trevi, Comune nel comitato promotore della Marcia Perugia Assisi

Il Comune di Trevi, accogliendo l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani, ha aderito al Comitato promotore della Marcia Perugia – Assisi della pace e della fraternità che si terrà il prossimo 7 ottobre e del Meeting internazionale dei diritti umani ad essa collegato che si svolgerà nei giorni immediatamente precedenti, il 5 e il 6 ottobre a Perugia. Lo ha stabilito la giunta comunale di Trevi guidata dal sindaco Bernardino Sperandio, con l’impegno di coinvolgere la popolazione locale e in particolare i giovani e le scuole del territorio promuovendo il rispetto dei diritti umani, la cura delle persone e delle famiglie in difficoltà, le pratiche di solidarietà, l’educazione alla pace e alla cittadinanza.

La Marcia di quest’anno riveste un significato ancor più rilevante in quanto si svolgerà a 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Italiana, a 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, a 50 anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, educatore e promotore della non-violenza, ideatore della Marcia Perugia-Assisi.

Di primaria importanza sarà il coinvolgimento dei giovani e delle scuole per trasformare, come sollecitato da Papa Francesco, le città in “cantieri di pace” per contrastare le crescenti disuguaglianze, sofferenze, tensioni e insicurezza consapevoli che la pace non dipende solo dalle grandi decisioni, ma anche dalle piccole, piccolissime azioni fatte da ciascuno ogni giorno.

