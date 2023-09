Trevi, il vicesindaco: "Vertice con la Provincia, serve illuminazione"

Il Comune punta alla realizzazione dell'illuminazione lungo la vecchia Flaminia

“Quella di ieri è stata una tragedia, l’ultima di una serie che dobbiamo interrompere“. Così il vicesindaco di Trevi, con delega all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Francesco Saverio Andreani, che, contattato, conferma un vertice tra Comune e Provincia, programmato per venerdì, per intervenire sulla vecchia Flaminia. Un’arteria molto trafficata, con scarsa illuminazione e con un numero di incidenti mortali molto alto. L’ultimo qualche settimana fa a Campello, dove aveva perso la vita un noto ristoratore. Ieri la scomparsa di due trevani, travolti da un furgoncino.

La necessità di Trevi

“Unendomi al cordoglio della città per la tragica scomparsa, non possiamo perdere tempo. Serve un sistema di illuminazione lungo la strada – spiega il vicesindaco Andreani – perché la sua pericolosità è evidente e i fatti degli ultimi giorni non fanno che confermarlo. Ci siamo mossi prontamente con il coinvolgimento della Provincia e auspichiamo si possa arrivare quanto prima ad una soluzione“. Soluzione che per il Comune fa rima con illuminazione, qualsiasi altra soluzione sarebbe un pannicello caldo e ripeterebbe la situazione di Campello, dove la realizzazione degli attraversamenti pedonali non ha impedito l’ultima tragedia.

La situazione intorno al Publito

L’altro dossier che ha in mano il vicesindaco, in relazione alle proprie deleghe, è quello della zona del Publito. Il noto locale è spesso sold out e i clienti sono costretti a parcheggiare dall’altra parte della strada e attraversare. Il che, in condizioni di questo tipo, li espone senza dubbio ad ulteriori rischi.