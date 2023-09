Trevi in lutto per i due anziani investiti, c'è un indagato

L'autista del mezzo che li ha investiti è indagato per omicidio stradale

Una comunità in lutto, quella di Trevi, per la tragedia avvenuta ieri sera lungo la vecchia Flaminia. A morire, investiti da un furgoncini Fiat, sono stati Silvio Gambacorta, classa 1941 di Trevi e Irene Presilla, classe 1947 di Foligno, investiti da un autocarro. Entrambi erano particolarmente conosciuti

Il reato di omicidio stradale

L’episodio è avvenuto in località Matigge intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Foligno coordinati al Maggiore Giuseppe Agresti. Con ogni probabilità i due stavano attraversando la strada, in zona particolarmente buia, quando sono stati investiti. L’autista del furgoncino si è fermato all’impatto ed è rimasto sotto choc. Per lui si prospetta il reato di omicidio stradale.

La strada killer

La comunità di Trevi è particolarmente scossa, le due persone investite erano particolarmente conosciute in città. Anche la strada lungo la quale è avvenuto l’incidente è presa sotto esame. Si tratta di un pezzo di strada particolarmente buio e non è la prima tragedia di questo tipo che si verifica, tanto che c’è chi parla di ‘tragedia annunciata’. L’impatto è avvenuto in prossimità del Whisky bar.