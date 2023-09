Treofan Terni, inizia l'era Visopack - Tuttoggi.info

Treofan Terni, presentata la Visopack per i il rilancio del polo chimico ternano. Dopo anni di lotte, finalmente, finisce la vertenza

Nella giornata di oggi, 6 settembre, nella sede di Treofan Terni Srl, è stata presentata la società Visopack Sp Zoo che si occuperà dell’operazione di reindustrializzazione del sito umbro. Una vertenza di lunga data che, dopo una serie di tentativi falliti, finalmente ha trovato una soluzione grazie ad un’operazione realizzata in stretta collaborazione tra Mimit, istituzioni locali, rappresentanze sindacali, liquidatore e società acquirente. Presenti all’evento il Sottosegretario con delega anche alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’Assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni.

Bergamotto “Soddisfatti dopo anni di incertezze”

“Si è conclusa con successo, dopo anni di incertezze, la vicenda di Treofan Terni. Siamo soddisfatti che l’acquirente industriale operi già nel settore. Sottolineiamo l’importanza della tutela piena dell’occupazione e delle condizioni economiche contrattuali dei lavoratori” ha affermato il Sottosegretario Bergamotto, “resta da completare la new diligence da parte dell’acquirente, ma ci auguriamo che entro il mese anche questo ultimo passaggio si concluda positivamente. Questo è il risultato di un’azione tenace, svolta dalle istituzioni insieme ai lavoratori, che sono stati sostenuti attivamente nell’obiettivo di tutelare un patrimonio industriale”.

Tesei “Operazione chiave per la Regione”

Anche la Presidente Tesei, nel suo intervento, ha ricordato l’importanza della collaborazione di questi anni “in un’operazione chiave per la nostra Regione, che non interessa solo la reindustrializzazione di una realtà aziendale, ma di tutto il polo chimico di Terni, luogo che da sempre è una priorità per questa amministrazione”. La Presidente ha inoltre aggiunto che “oggi celebriamo un momento fondamentale, ma le prossime settimane, con la presentazione del piano industriale della Visopack, saranno altrettanto importanti e la Regione in questa fase continuerà a essere al fianco di tutti gli attori coinvolti in questa operazione”.

Vertenza Treofan, Fioroni “Momento emozionante”

L’assessore regionale Michele Fioroni, che ha seguito la vertenza Treofan dall’inizio, ha infine tenuto a precisare che “quello di oggi è un momento emozionante. La vertenza Treofan rappresenta la prima crisi che ho gestito come assessore allo sviluppo economico della Regione. Una crisi che mi ha aiutato a comprendere a pieno quanta forte fosse la responsabilità politica di un assessore che ha la delega in materie così dedicate, una responsabilità che ricade sui lavoratori e sulle sue famiglie. Con il tempo questa vertenza è diventata il simbolo della sofferenza del lavoro in Umbria, una sofferenza fatta anche di lavoratori con un’età media alta e professionalità altamente specifiche, che oggi finalmente ricominciano ad avere delle speranze concrete”. L’assessore ha infine aggiunto che ”Da sempre, con la Presidente Tesei, abbiamo riconosciuto che Treofan sarebbe stata la chiave di un punto di svolta per il polo chimico e per questa regione. E oggi celebriamo un percorso silenzioso e sottotraccia, che ci ha visto lavorare incessantemente lontano dai riflettori ma sempre vicino alle esigenze e problematiche dei lavoratori e del territorio”.