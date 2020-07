Col trattore a cingoli sulla strada: mezzo sequestrato

Col trattore a cingoli lungo la strada con il manto appena fatto. Per questo l’agricoltore, fermato nella zona di Mascionchie di Nocera Umbra, ora dovrà riparare i danni e il mezzo è stato addirittura sequestrato. Una sanzione perché con il trattore a cingoli aveva causato i danni dell’asfalto.

Trattore a cingoli sequestrato

Il Comandante della Polizia Municipale, Cap. Luigi Monarca, oltre ad aver sequestrato il trattore a cingoli sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ha sanzionato il trasgressore imponendo l’obbligo del ripristino del manto stradale danneggiato. Massima attenzione in questo periodo al territorio, dopo la scoperta dell’abbandono dei rifiuti sul Monte Alago.

Il sindaco ringrazia la Municipale

“Ringrazio i Vigili Urbani per l’importante opera di controllo messa in campo su tutto il territorio comunale, e su più fronti – dice il sindaco Giovanni Bontempi – Nel caso specifico tengo a precisare che nessuno vieta la circolazione su strada alle macchine agricole, ma vi è l’obbligo di osservare le regole imposte dal codice della strada e dalle normative vigenti. Il danneggiamento di un fondo stradale per dolo, o negligenza, è un danno perpetrato ai danni di tutta la collettività“.