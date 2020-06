Fine settimana di lavoro per Legambiente a Foligno e Nocera Umbra

Continua senza sosta la mobilitazione di Legambiente e del Movimento dello Sconforto generale per la ripulitura del territorio. Obiettivo di questo sabato è stato il cimitero, di cui i cittadini hanno spesso lamentato degrado e abbandono. “Abbiamo iniziato a pulire la zona intorno al Cimitero di Foligno, zona con più punti di discarica e in preda ad un grande degrado nonostante verde e piena di persone a passeggio“, spiega Legambiente.

Legambiente Foligno: “Serve presa di posizione delle istituzioni”

“Poche le forze a disposizione in questo sabato rispetto ad un fenomeno però che non prende mai una pausa – viviamo in un territorio fortemente inquinato e serve una presa di posizione forte dell’intera cittadinanza e delle amministrazioni comunali contro l’illegalità che intossica i beni comuni come terra e acqua prima che sia troppo tardi. Grazie infinite agli amici / fratelli del Movimento dello Sconforto generale e agli altri cittadini che di propria iniziativa ci hanno dato una mano“.

“Puliamo la città” a Nocera Umbra

Domenica mattina invece, a partire dalle 9, iniziativa a Nocera Umbra in collaborazione con “La combriccola dei sogni”.