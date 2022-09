Trasporto pubblico locale, i sindacati incontrano il prefetto

L'incontro era stato chiesto dai rappresentanti di Filt Cgil e Faisa Cisal a seguito della mancata convocazione da parte della Regione

Sono stati convocati per martedì, alle ore 11 nella sede della Prefettura in piazza a Perugia, i sindacati del trasporto Filt Cgil e Faisa Cisal dell’Umbria. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro al prefetto Armando Gradone a seguito della mancata convocazione da parte della Regione per il prossimo tavolo sul Tpl (Trasporto pubblico locale) in programma il 29 settembre.