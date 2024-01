Trascinata da Plotnytskyi la Sir demolisce ancora Modena

Nei numeri la supremazia dei Block Devils devastanti al servizio e superiori in tutti i fondamentali

Trascinata dall’Mvp Plotnytskyi Mvp la Sir demolisce ancora Modena, facendo gioire i Sirmaniaci arrivati al PalaPanini. Una gara senza storia, grazie anche alla vena di Ben Tara, incisivo da posto due. Una gara in cui i Block Devils rivedono in campo Leon, che ha anche realizzato un ace.

Tre set in cui i Block Devils sbagliano pochissimo, dimostrandosi continui, concreti, efficaci al servizio e super organizzati nella correlazione muro-difesa. Una supremazia confermata dai numeri: Perugia fa la differenza al servizio (9 ace contro i 4 di Modena), ma è di una spanna superiore ai Canarini in ricezione (62% di positiva contro 38%) e in attacco (66% di efficacia contro 41%).

Plotnytskyi furoreggia da ogni angolo del campo, chiudendo con 15 punti, 4 ace ed il 69% in attacco. Molto bene anche gli altri due attaccanti di palla alta di Perugia. Ben Tara chiude con 14 palloni vincenti (63% sotto rete), Semeniuk ne mette 11 con un portentoso 73% e 2 ace. Al centro Russo (80% in primo tempo) e Solè sono efficaci, Giannelli ha le chiavi della squadra in tasca e Colaci esalta i propri tifosi con le sue giocate in seconda linea. Da sottolineare l’ingresso nel finale di Held che realizza l’ultimo punto del match e soprattutto il ritorno in campo di Leon per alcuni turni al servizio. Il capitano bianconero, assente dall’1 novembre giorno della finale di Supercoppa, torna a riassaggiare il taraflex e mette anche a segno un ace.

La gara

Ben Tara opposto, Russo e Solè al centro, queste e scelte di Lorenzetti. Avvio di studio (3-3). Ben Tara tiene la parità (6-6). Ace di Russo (7-8). Plotnytskyi a bersaglio da posto quattro (8-11). Ace del mancino ucraino poi muro vincente di Ben Tara (9-15). Russo nell’angolino di posto cinque poi ace di Ben Tara (11-19). Attacco e muro di Juantorena (14-21). Modena tenta la rimonta (17-22). Plontytskyi risolve una situazione complicata (17-23). Ben Tara vola e porta Perugia al set point (18-24). Ace di Plotnytskyi, Perugia avanti (18-25).

Vantaggio Modena nel secondo set con il doppio ace di Sapozhkov (4-2). Plotnytskyi difende, attacca e pareggia (6-6). Muro di Semeniuk poi ace di Plotnytskyi (6-8). La coppia Giannelli-Russo ferma a muro Juantorena (8-11). Ben Tara è vincente con l’attacco dalla seconda linea (8-13). Fuori l’attacco di Sapozhkov (13-19). Entra Leon, a distanza di quasi tre mesi, al servizio per Solè. Ben Tara e Russo entrambi in contrattacco (14-22). Ben Tara porta i suoi al set point (17-24). Ace di Semeniuk, raddoppio bianconero (17-25).

Avvio equilibrato con Plotnytskyi di giustezza (2-3). Ace dell’ucraino poi out Sapozhkov (3-6). Muro di Ben Tara (4-8). Sanguinetti attacca out (8-13). Ace di Juantorena (10-13). Plotnytskyi con il maniout (10-15). Semeniuk chirurgico con il contrattacco (12-18). Ace di Davyskiba (14-18). Sanguinetti riporta sotto Modena (16-19). Russo con il muro fa ripartire i suoi (16-21). Semeniuk con la pipe (17-23). Leon in campo al servizio ed è ace (17-24). In campo anche Held e proprio lui chiude il match (18-25).

Tabellino

VALSA GROUP MODENA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

18-25, 17-25, 18-25

VALSA GROUP MODENA: Bruno, Sapozhkov 15, Stankovic, Sanguinetti 6, Juantorena 9, Davyskiba 4, Gollini (libero), Brehme. N.e.: Boninfante, Pinali G., Pinali R., Sighinolfi. All. Petrella, vice all. Zanni.

12 b.s., 4 ace, 38% ric. pos., 23% ric. prf., 41% att., 4 muri.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Ben Tara 14, Russo 6, Solè 4, Plotnytskyi 15, Semeniuk 11, Colaci (libero), Leon 1, Held 1. N.e.: Flavio, Herrera, Ropret, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

14 b.s., 9 ace, 62% ric. pos., 38% ric. prf., 66% att., 4 muri.