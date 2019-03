Tranciati cavi fibra ottica sulla Flaminia, disservizi a rete fissa e mobile

Dei cavi in fibra ottica di Tim sono stati tranciati oggi da un mezzo da cantiere durante dei lavori lungo la Flaminia, nella zona di Foligno, all’altezza di Vescia. A renderlo noto è la stessa compagnia telefonica segnalando disservizi a rete fissa e mobile in un’ampia zona che interessa sia il folignate che Nocera Umbra.

Secondo quanto spiega la stessa Tim, il problema non è imputabile all’azienda di telefonia. Il danno è comunque molto grave, avendo interessato alcuni importanti cavi in fibra ottica. Per questo il ripristino è “assai complesso ed oneroso“, come viene spiegato in una nota, poiché ha necessitato di scavi ed autorizzazioni per sostituire tubi e cavi danneggiati. L’intervento di sistemazione è già iniziato e l’azienda è al lavoro per arrivare ad un pieno ripristino entro la mattina di mercoledì 27 marzo.

