Tragico tuffo in mare a Sirolo, giovane perugina gravissima

Una 22enne perugina che si trovava in vacanza a Sirolo, nelle Marche, si trova ricoverata in Rianimazione all’ospedale Torrette di Ancona in condizioni gravissime condizioni dopo aver urtato uno scoglio.

La ragazza si è tuffata in mare vicino alle grotte di Sirolo, nei pressi della famosa spiaggia Urbani, ma un’onda l’ha sbattuta violentemente contro le rocce. La ragazza ha urtato la testa contro la roccia, ha perso i sensi ed è finita sott’acqua, rimandendovi fino a quando è stata soccorsa. Con lei c’era un’amica di 26 anni.

A causa del mare grosso a causa del vento, l’idroambulanza della Croce Rossa di Ancona ha avuto difficoltà a raggiungere la ragazza che si trovava in un punto vicino alle rocce. Quando i medici l’hanno raggiunta la ragazza pare fosse in arresto cardiocircolatorio. Dopo il massaggio di rianimazione d’urgenza, l’elisoccorso l’ha trasferita all’ospedale Torrette di Ancona dove si trova ricoverata in rianimazione in condizioni disperate.

