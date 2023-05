Tragedia Pian d'Assino, oggi i funerali di Alessio Gigli | Proclamato lutto cittadino - Tuttoggi.info

Le esequie si terranno nel pomeriggio, alle ore 15, nella Chiesa di Madonna del Ponte | Ieri tanti piloti hanno accompagnato la salma del 26enne dall'ospedale alla chiesa con un lungo corteo in moto

Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati ha proclamato il lutto cittadino per oggi (martedì 30 maggio), giorno dei funerali di Alessio Gigli, il 26enne tragicamente scomparso in un incidente stradale lungo la Pian d’Assino.

Le esequie si terranno nel pomeriggio, alle ore 15, nella Chiesa di Madonna del Ponte. Qui, ieri (29 maggio) è stata trasferita la salma del giovane, accompagnata dall’ospedale di Branca da un lungo corteo di “colleghi” piloti in sella alle rispettive moto.

“Tutti i cittadini, Istituzioni pubbliche, organizzazioni, associazioni e titolari di attività private di ogni genere – ha dichiarato primo cittadino – sono invitati a esprimere durante le esequie la propria partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune, nel segno di raccoglimento e rispetto“.

Alessio Gigli avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 24 settembre. Elettricista per una ditta di Umbertide con la grande passione per i motori, era già stato grande protagonista nel campionato italiano di Pit bike 12 pollici, dove nel 2021 aveva conquistato il secondo posto finale nella challenge. Premiato dal Comune nel 2020 per le sue imprese sportive, il suo grande sogno sarebbe stato quello di gareggiare a livello europeo.

La vita di Alessio si è spezzata nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, dopo aver sfondato con l’auto il guardrail sulla Pian D’Assino, all’altezza dello svincolo di San Marco, e precipitando di sotto dal cavalcavia. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.