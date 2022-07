Tragedia nella notte sulla E45, muore 27enne, ferito compagno | Traffico paralizzato per 5 ore - Tuttoggi

Il 28enne che guidava l’auto, suo compagno, anch’esso residente a Città di Castello, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, nella notte, sono arrivate due ambulanze del 118, un’auto medica, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale tifernate, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico in superstrada si è letteralmente paralizzato fino alle 7 del mattino, con lunghissime code e disagi per mezzi pesanti e automobilisti.