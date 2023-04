Tragedia al parco, uomo muore dopo malore - Tuttoggi.info

Tragedia al parco Ciaurro, uomo stroncato da malore mentre porta a spasso il cane. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118

Nella prima mattina di oggi, 7 aprile, si è verificata una tragedia nel parco “Ciaurro” di Terni. Un uomo di 54 anni di origini inglesi, mentre portava a spasso il proprio cane, è stato improvvisamente colto da malore e si è accasciato a terra. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato l’uomo riverso a terra. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118 che, purtroppo, nonostante i vari tentativi di rianimazione, non sono riusciti a tenerlo in vita. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il 54enne consulente finanziario, era residente in una via del centro di Terni, mentre i famigliari sono residenti a Narni.

foto archivio