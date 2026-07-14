Traffico in tilt alle porte di Perugia per un incidente sulla E45 - Tuttoggi.info

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Traffico in tilt alle porte di Perugia per un incidente sulla E45

Sara Fratepietro

Traffico in tilt alle porte di Perugia per un incidente sulla E45

Mar, 14/07/2026 - 18:25

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Traffico paralizzato sulla E45 e sul raccordo Perugia – Bettole nel pomeriggio di martedì a causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza di Ponte San Giovanni dopo le 17. Viabilità in tilt che si somma al caos per i lavori sulle gallerie.

Code chilometriche si registrano lungo il raccordo Perugia – Bettolle in direzione dell’innesto con la E45 e poi viabilità bloccata in direzione di Collestrada. Mentre sul versante opposto le file sono per i lavori in corso sulle gallerie. Caos traffico anche nella viabilità interna nella zona di Ponre San Giovanni.

Il sinistro tra più veicoli – secondo quanto segnalato da Anas – è avvenuto lungo la E45 SS3bis km 72+000 in direzione Collestrada. Tra i veicoli coinvolti ci sarebbe un autobus. Sul posto la polizia stradale e il personale di Anas.

articolo in aggiornamento

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