Traffico e code all'entrata e uscita degli studenti "Caos davanti alle scuole" | Chiesta commissione - Tuttoggi.info

Primi giorni di inizio anno scolastico “complicati” sulla viabilità adiacente l’Istituto comprensivo di Gualdo Tadino ma ci sono anche altre criticità | Forza Italia chiede una soluzione

Primi giorni di inizio anno scolastico “complicati” sulla viabilità adiacente l’Istituto comprensivo di Gualdo Tadino, dove traffico e code di auto si ripresentano puntuali, quotidianamente, all’entrata e all’uscita degli studenti.

A peggiorare il tutto è la compresenza – nel plesso di via Lucantoni – della scuola primaria Tittarelli (nella sede di quest’ultima sono in corso i lavori) e il traffico che si viene a creare presso l’Istituto Casimiri. Per non parlare del giovedì, con il mercato settimanale di fronte alla scuola che non facilita certo la circolazione…

A denunciare il caso è il coordinamento di Forza Italia Gualdo Tadino con Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici: “Per i genitori che accompagnano i figli a scuola il tutto si tramuta in una questione di calcoli: partire mezz’ora prima da casa, pregando di non ritardare quei 5 minuti che significherebbero rimanere bloccati non si sa per quanto e iniziare a pensare come poter fare per far entrare puntuale il proprio figlio a scuola, ma anche come arrivare in orario al lavoro!”.

“Com’è possibile che in tutti questi anni non si sia trovata una soluzione a questo problema? E’ vero che molti non usano più mezzi pubblici e ci sono più auto ma è altresì vero che gli abbonamenti costano e le famiglie cercano di limitare le spese, preferendo accompagnare i figli direttamente a scuola. Questo però non può certo essere un valido motivo per continuare a non trovare una soluzione. Nonostante le scuole abbiano programmato di far entrare gli studenti in orari diversi, questo non è stato sufficiente a migliorare le cose”.

Prendendo in considerazione anche l’eventuale problema dell’arrivo di un mezzo di soccorso, che avrebbe non poche difficoltà a passare, il coordinamento forzista chiede la convocazione della commissione competente alla presenza di tutte le parti interessate – Amministrazione, scuola e polizia municipale – “per cercare di trovare tutte le possibili soluzioni necessarie a poter risolvere il problema”.