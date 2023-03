La tradizione di Mezza Quaresima, a Gubbio si “sega la Vecchia”

Nelle pasticcerie e nelle case della città dei Ceri, infatti, si prepara solitamente una crostata proprio con le sembianze di una donna, che seppur non appaia molto “anziana” rappresenta comunque la “Vecchia”. Quest’ultima ovviamente viene “segata” (tagliata) per poi finire negli stomaci dei più golosi.

Per l’occasione quest’anno, in Piazza Oderisi, oggi (giovedì 16 marzo) alle ore 17, si terrà nuovamente (dopo 7 anni di assenza) la manifestazione “Segamo la Vecchia”, organizzata dal Centro della Gioventù. Il dolce, creato da alcuni forni e pasticcerie eugubine, sarà di grandi dimensioni e verrà distribuito a tutti i cittadini presenti.

Questa tradizione è comune a molti paesi dell’Umbria ma Gubbio ne rivendica da sempre la paternità. “La Vecchia”, nella città di pietra, si prepara in base a questa ricetta:

350 gr di farina

150 gr di zucchero

50 gr di burro

1 cucchiaio di olio di semi di arachide

2 uova

1 tuorlo

la scorza di 1/2 limone non trattato

1/2 bustina di lievito in polvere per dolci

marmellata (quantità e gusto a piacere) oppure Nutella

codette di zucchero

confetti

gocce di cioccolato

Disporre la farina a fontana con al centro burro a temperatura ambiente, olio, zucchero, uova e lievito; impastare il tutto molto rapidamente per non far scaldare troppo l’impasto, fino a formare una palla. Per rendere più elastico l’impasto avvolgerlo con una pellicola e farlo riposare in frigorifero per mezz’ora. A questo punto riprendere l’impasto e dividerlo in due palline (una più grande dell’altra), per poi stenderle con il mattarello e dargli la sagoma di una testa e un corpo con tutti i dettagli del caso (capelli, scarpe etc.). Farcire con marmellata e decorare con codette di zucchero, confetti e gocce di cioccolato a piacimento. Infine infornare a 180 gradi per circa 25-30 minuti con forno preriscaldato ventilato. La “vecchia” sarà pronta quando diventerà dorata. Ora non resta che segarla e gustarsela.