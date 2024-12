Torre Civica, tornano le aperture straordinarie | Ecco le prime date - Tuttoggi.info

Apertura straordinaria della Torre civica di Città di Castello per “Natale in città”. Sabato 7 e 14 dicembre saranno le prime date dell’evento.

L’orario previsto è dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 16, salendo a piccoli gruppetti fino alle prigioni, a circa 20 metri di altezza (per motivi di sicurezza non si potrà arrivare in cima). I visitatori potranno scoprire la storia della torre, simbolo della città, interessata da interventi di consolidamento a seguito dei danni causati dal sisma del 1997 e terminati nel 2013 con un investimento complessivo di Comune e Regione pari a 1 milione e 335 mila euro.

La Torre civica, risalente al XIV secolo, è alta 38 metri ed è impostata su pianta quadrata di circa 6.50 m di lato. Le murature portanti sono realizzate in pietra arenaria grigia con spessore di circa 1.40 metri. Lo spazio interno è suddiviso in 7 livelli, i primi 4 collegati dalla scala a chiocciola originale mentre i successivi sono serviti da una scala in legno di recente costruzione addossata alle pareti. Fu simbolo del potere comunale, adibita a carcere e sulla facciata ha molteplici stemmi. I Priori della città, nel 1474, commissionarono un affresco a Luca Signorelli su un incasso esterno della torre, raffigurante la “Madonna con bambino tra San Paolo e San Girolamo”, di cui alcuni frammenti sono conservati in Pinacoteca.

“La Torre Civica è uno dei simboli della città, amata dai tifernati e apprezzata dai turisti. Renderla visitabile in certi periodi dell’anno come quello delle festività natalizie rappresenta senza dubbio un arricchimento del programma di Natale”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michela Botteghi. Il costo è di 3 euro a persona e si accede su prenotazione chiamando PoliedroCultura allo 0758520656 / 0758554202.