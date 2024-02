Torre Cinque cantoni: il Commissario alla ricostruzione stanzia altri 52mila euro

Nuovo stanziamento del Commissario Castelli che integra i fondi fino a qui elargiti al Comune per la struttura.

Il commissario alla Ricostruzione del Sisma del 2016 Guido Castelli ha stanziato 52mila euro per il completamento del rifacimento della Torre dei cinque cantoni di Foligno. Il decreto prevede appunto 52mila euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria per l’intervento di riparazione post-sisma della Torre dei Cinque Cantoni, struttura medioevale posta nel centro storico di Foligno particolarmente cara agli abitanti del centro Umbro e così chiamata in ragione della sua particolare forma geometrica.

Sale la cifra destinata al rifacimento della struttura

La misura è stata resa necessaria per compensare gli effetti dell’aumento dei costi delle materie prime e

il totale dei lavori, che vede quale soggetto attuatore il Comune di Foligno, sale così a 252 mila euro,

integrando l’importo già programmato e trasferito di 200 mila euro. Il Commissario Castelli ha dichiarato: “Foligno è un centro che ha dovuto affrontare le conseguenze si due terremoti a distanza di 20 anni, dimostrando una tenace volontà di rialzarsi. Questo intervento, che va a completare il finanziamento dei lavori, è ancora una volta il frutto della costante collaborazione e della dedizione al lavoro della Presidente Tesei e dell’Usr Umbria, diretto dall’ing. Stefano Nodessi Proietti. Il lavoro prosegue nella consapevolezza che il cambio di passo impresso alla ricostruzione non può prevedere rallentamenti”.