Tornano gli incontri di “Leggimi e… leggimi ancora!”, alla Biblioteca comunale “G. Carducci” - Tuttoggi.info

Letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. Prossimo appuntamento in Biblioteca, lunedì 8 gennaio alle ore 17.00

Tornano gli incontri di “Leggimi e… leggimi ancora!”, organizzati dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e dal 2° Circolo Didattico di Spoleto e dedicati ai bambini e alle bambini da 0 a 6 anni.

Il prossimo appuntamento, in programma lunedì 8 gennaio alle ore 17.00, si terrà alla scuola dell’infanzia di Morro (via del Villino n. 1).

Tra le letture proposte ci sarà Giorgetto l’animale che cambia aspetto, ossia la storia di un animale di fantasia che come un camaleonte cambia pelle a seconda dei personaggi e dei luoghi nei quali si trova; Tutt’altro – Un libro tattile ricercato e divertente (il camaleonte in copertina invita il lettore a districarsi tra contrari di ogni sorta: in altezza, morbidezza, grandezza o bellezza. Affidandosi alla percezione delle dita, questi può sperimentare così concetti elementari e fondamentali che da sempre costituiscono soggetto privilegiato dei volumi per la prima infanzia); Nel paese delle pulcette (“Cosa succede quando le piccole pulci che vivono nel materasso, in fondo al giardino, danno una festa?”… Una favola divertente sulla differenza e la tolleranza, capace di catturare l’interesse di ogni bambino…).

La lettura ad alta voce è un’esperienza importante da vivere con i propri bambini per crescere insieme e per rafforzare relazioni.

“Leggimi e…leggimi ancora!” è un progetto della Biblioteca comunale “G. Carducci” e del 2° Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale per la lettura 2021-2024, che si articola in una serie di incontri presso la biblioteca comunale e le scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico. Gli incontri sono realizzati con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0743 218801 o scrivere all’email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it. ​