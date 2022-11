Torna la Natività più grande del mondo, scelto disegno da riprodurre su collina di Casacastalda - Tuttoggi

La gigantesca installazione (lo scorso anno disegnata da Rafael Bustillos) si estenderà per circa 700 metri lineari, su un enorme appezzamento di terreno (dato in concessione da un cittadino) con centinaia e centinaia di picchetti di varia lunghezza (per adattarsi alla conformazione del terreno non pianeggiante), sopra i quali verranno montate altrettante luci.

“L’iniziativa – ha fatto sapere Pro Casacastalda – è frutto di un’attività di studio e pianificazione strategica con finalità di marketing territoriale. La piccola ma dinamica frazione di Valfabbrica si è data il compito di mettere in campo l’insieme di strumenti e strategie comuni a fini promozionali turistici, nell’intento di definire e guidare il rilancio e la crescita del territorio, tenendo conto delle sue specifiche caratteristiche”.

Entusiasta l’artista Silvestro Serra: “Voglio ringraziare con enorme piacere la Pro-Casacastalda, presidente, consiglieri e giuria, per aver premiato il mio disegno e avermi dato questa opportunità. Immagino che sarà abbastanza arduo riprodurlo nel terreno, da renderlo chiaro, osservandolo da una certa prospettiva ma allo stesso tempo confido nell’orgoglio, la passione e la voglia, delle persone che si impegneranno nel realizzarlo”.