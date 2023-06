Torna il Narnia Festival Opera: 100 artisti americani in Umbria - Tuttoggi.info

Al Narnia Festival Opera prenderanno parte 100 cantanti, musicisti e compositori americani coinvolti nel grande progetto vocale dell’International Vocal Arts Program da Cristiana Pegoraro.

Torna il Narnia Festival Opera, il programma vocale dedicato all’opera e al canto lirico, anteprima del Narnia Festival, insignito quest’anno dell’ottava Medaglia del Presidente della Repubblica.

Al Narnia Festival Opera prenderanno parte 100 cantanti, musicisti e compositori americani coinvolti nel grande progetto vocale dell’International Vocal Arts Program da Cristiana Pegoraro, ambasciatrice di San Valentino nel mondo, di Terni e dell’Umbria, che dopo aver organizzato una serie di eventi tematici in America prosegue, così, nella sua attività di promozione del santo e dei luoghi a cui è legata la sua storia.

“L’International Vocal Arts Program del Narnia Festival – ha commentato Cristiana Pegoraro – porta ogni anno in Umbria le più acclamate produzioni operistiche in collaborazione con famosi teatri di New York”. In particolare, il 2023 segna il debutto mondiale dell’allestimento contemporaneo dell’opera ‘Hänsel & Gretel’ di Humperdicke, a cura di Andrea DelGiudice e Yuri Napoli, con l’Orchestra del Narnia Festival diretta da Andrea Alessandrini, in scena venerdì 14 luglio al Teatro Manini di Narni.

Le fiabe al centro del Narnia Festival Opera: il programma

Le fiabe sono, dunque, il filo conduttore di questa edizione del Narnia Festival Opera. Il programma si apre mercoledì 5 luglio alle 21.30, nella Basilica di San Valentino, a Terni, con il concerto ‘Dall’America con amore-La musica del cuore’. Dopo l’incontro culturale di giovedì 6 luglio alle 19 al Palazzo dei Priori di Narni ‘Alvinio Misciano-Il tenore che da Narni conquistò il mondo’, a cura di Marco Piantoni, si prosegue venerdì 7 luglio alle 21 nella Sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani, ad Amelia, con l’evento ‘Io mi ricordo che… I Diari di Ludwig van Beethoven’, con gli attori Edoardo Siravo e Marco Bonetti, e al pianoforte Cristiana Pegoraro.

Nella stessa location, giovedì 13 luglio alle 18, ‘La notte di Medea-Pasolini e Maria Callas all’ombra dei camini delle fate di Göreme’. Nel centenario della nascita di Maria Callas, l’iniziativa ricorda l’unico film a cui ha partecipato come protagonista, ‘Medea’ di Pier Paolo Pasolini, e racconta della profonda amicizia nata fra il soprano e il regista durante la lavorazione. Sabato 8 luglio, ancora, alle 21.30, al Teatro Manini ‘Favolosamente lirica!-Storie fiabesche dall’opera al musical’, con la voce recitante di Yuri Napoli e i cantanti dell’International Vocal Arts Program, protagonisti anche martedì 11 luglio alle 21, nella Chiesa di San Francesco ad Amelia, del gran galà operistico ‘A Night at the Opera-Le più belle arie da Mozart a Bizet’, accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta da Andrea Alessandrini.

Si chiude sabato 15 luglio: alle 12, presso la Sala Misciano del Manini di Narni ‘Favole sottosopra-Musica, amore e fantasia tra arie e racconti’. La programmazione del Narnia Festival proseguirà dal 18 al 30 luglio con concerti, spettacoli ed eventi del main festival.