Torna il baskin a Spoleto per azzerare le differenze - Tuttoggi.info

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Torna il baskin a Spoleto per azzerare le differenze

Redazione

Torna il baskin a Spoleto per azzerare le differenze

Anche per l’Anno Sportivo 2026/2027, il progetto vedrà coinvolte, oltre alla Giromondo Basket, anche l’Associazione Peter Pan e l’EISI Umbria
Mar, 22/09/2026 - 13:33

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Abattere le barriere, valorizzare le diversità e dimostrare che lo sport può davvero essere un terreno comune per tutti. Con questo spirito, la Giromondo Basket Spoleto, dopo la splendida esperienza dello scorso anno, riapre ufficialmente le porte al progetto Baskin, rinnovando con convinzione il proprio impegno sociale e sportivo sul territorio.

Il Baskin non è semplicemente una variante della pallacanestro, ma un modello inclusivo unico nel suo genere, un nuovo concept che tanti sostenitori sta incontrando e sempre più realtà sportive sta contagiando. A differenza di altri sport adattati (dove persone con disabilità si confrontano esclusivamente tra loro), il Baskin modifica le regole e azzera le differenze, in modo da valorizzare il contributo di qualunque persona in campo, rendendo ognuno indispensabile e fondamentale al raggiungimento dell’obiettivo.

Anche per l’Anno Sportivo 2026/2027, il progetto vedrà coinvolte, oltre alla Giromondo Basket, anche l’Associazione Peter Pan e l’EISI Umbria (Ente Italiano Sport Inclusivi) per quella che si preannuncia una stagione che, sulla falsariga della precedente, dia continuità ad un modello virtuoso capace di perseguire valori etici, pedagogici e sociali in grado di trasformare radicalmente la percezione della disabilità e il modo stesso di fare sport.
Appuntamento tutti i lunedi alle ore 18.00 presso la palestra della scuola dell’Istituto Alberghiero.

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