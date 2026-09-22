Bollo, Savino "Esenzione strutturale attraverso legge di bilancio" - Tuttoggi.info

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Bollo, Savino “Esenzione strutturale attraverso legge di bilancio”

ItalPress

Bollo, Savino “Esenzione strutturale attraverso legge di bilancio”

Mar, 22/09/2026 - 14:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “La volontà politica è molto chiara, è stata molto chiara da parte del Governo, da parte del ministro, Giancarlo Giorgetti, da parte di tutti i componenti del Governo. È un tema che riguardava in modo particolare, mi permetto di dire, un’idea che il mio presidente, il Presidente Berlusconi aveva da tanto, l’abolizione di questo bollo”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, a margine del convegno “Le procedure doganali semplificate in vista dell’America’s Cup”, tenutosi stamattina a Napoli, alla Camera di Commercio.
L’esenzione del bollo “diventerà strutturale – ha evidenziato il Sottosegretario, riferendosi all’ambito della legge di bilancio che ha durata di tre anni – perché, vorrei ricordare a tutti, al netto delle polemiche che sono emerse in questi giorni, l’unico sistema efficace per mettere a regime e rendere strutturale il bollo è la legge di bilancio. Solo attraverso la legge di bilancio, quindi dovremo comporre la legge di bilancio e a quel punto questa manovra di esenzione dal bollo di alcune categorie diventerà strutturale”.

xm9/pc/

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