Foligno: inaugura la mostra NESSUNO ESCLUSO di Christian Tasso - Tuttoggi.info

Apre il 2 ottobre 2026 a Foligno, negli spazi de I Casalini, la mostra fotografica “NESSUNO ESCLUSO” di Christian Tasso, promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e curata da Maggioli Cultura e Turismo. L’esposizione si inserisce in un progetto ad ampio raggio focalizzato sui temi dell’identità e dell’alterità, in cui la pratica artistica e il linguaggio fotografico diventano strumenti per indagare la singolarità dell’individuo e la sua autonoma narrazione del reale. L’inaugurazione si terrà venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 17. La mostra sarà aperta al pubblico fino all’8 novembre 2026, con ingresso gratuito.

Con “NESSUNO ESCLUSO” l’artista visivo Christian Tasso presenta una ricerca formale e concettuale sul tema dell’identità, della pluralità e della percezione dell’altro. A Foligno saranno esposte circa 30 opere del progetto, di grande e medio formato, realizzate rigorosamente in pellicola analogica e sviluppate manualmente dall’artista in camera oscura: una scelta metodologica che riafferma il valore del tempo, della materia e del rigore compositivo. Frutto di una ricerca condotta in oltre 15 Paesi (tra cui Nepal, Cuba, Mongolia, Kenya, Paraguay ed Etiopia), il progetto mette in discussione i canoni tradizionali con cui la diversità viene solitamente rappresentata.

Le immagini dell’artista Christian Tasso dialogheranno in mostra con le produzioni nate dal laboratorio “Autoritratto Emotivo” presso il Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) di Foligno, che ha coinvolto circa 35 giovani e adulti di quattro realtà cooperative del territorio, che hanno aderito con entusiasmo: La Locomotiva Cooperativa Sociale, con gli utenti dei centri semiresidenziali Il Laboratorio e L’Orizzonte; Ellelle Cooperativa Sociale, con gli utenti di Casadina, Pollicino e Quattro elementi; Comunità La Tenda Cooperativa Sociale, con gli utenti del servizio per le dipendenze Caino; Dinamica Cooperativa Sociale, con gli utenti de La Serra di Borroni.

Dichiara Monica Sassi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno: «Con NESSUNO ESCLUSO la Fondazione intende promuovere un progetto che pone al centro la persona, la sua unicità e il valore della relazione. L’arte, e in particolare la fotografia di Christian Tasso, diventa occasione per superare stereotipi e distanze, restituendo dignità, ascolto e visibilità a storie e percorsi diversi. Sostenere questa mostra significa per noi ribadire il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita civile e coesione della comunità».

Nella mostra presso I Casalini saranno esposte sia le opere realizzate dall’artista, sia una selezione degli autoritratti emotivi prodotti dai partecipanti durante il workshop al CIAC. La mostra NESSUNO ESCLUSO a Foligno diventa così il momento conclusivo e insieme pubblico di un percorso condiviso: non soltanto la restituzione di un’esperienza, ma un’occasione di incontro tra arte contemporanea, istituzioni culturali, realtà sociali e comunità.

Per informazioni: tel. 366.6635287 – e-mail: info@ciacfoligno.it – www.ciacfoligno.it

Luogo: I Casalini, Via del Gonfalone, 29, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA