Torgiano e Bettona senz’acqua, guasto riparato AGGIORNAMENTI

La rottura della conduttura idrica in località Ponte Rosciano | Il guasto riparato da Umbra Acque dopo diverse ore

Riparato in serata il guasto alla conduttura che ha lasciato senza acqua zone dei comuni di Torgiano e Deruta. Umbra Acque informa che l’erogazione dell’acqua dovrebbe iniziare tra le 22 e le 23 al massimo.

La rottura della conduttura si è verificata in località Ponte Rosciano, sull’adduzione idrica che alimenta i comuni di Torgiano e Bettona. Personale operativo di Umbra Acque è entrato immediatamente in campo per eseguire la riparazione.

La rottura ha comportato l’interruzione idrica per diverse ore in alcune zone come Torgiano capoluogo, nelle frazioni di Signoria, Pontenuovo e Ponte Rosciano e a Passaggio di Bettona.