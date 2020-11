Tommasino Casa: Aria di Natale con sconto del 20% su tutto a Novembre - Tuttoggi

In Piazza del Mercato tante occasioni con possibilità di consegna a domicilio

Quest’anno più che mai c’è bisogno di calore e concretezza. Per questo a Natale può essere una buona idea fare un regalo utile e di qualità, qualcosa che renda più confortevole il nostro vivere la casa. Tommasino in Piazza del Mercato a Spoleto da oltre 80 anni è il regno della biancheria e nel corso degli anni ha saputo ampliare la sua offerta con collezioni che spaziano dalla tradizione alla tendenza e interessano tutti gli ambienti della casa. Dal tovagliato alla pigiameria, dai tappeti alle lenzuola, dalle trapunte agli asciugamani. I tessuti sono tanti, lino, cotone, pura lana, ciniglia, seta e i marchi sono i migliori del settore, per citarne alcuni: Somma, Borbonese, Caleffi, Fazzini, Zucchi, Bossi.

Per incentivare l’acquisto Tommasino ha pensato di anticipare le spese delle feste con la campagna Aria di Natale, valida per tutto il mese di Novembre. Su qualsiasi acquisto lo sconto alla cassa è automatico, del 20% e in più, per chi lo richiede, c’è la possibilità della consegna a domicilio.

Il negozio è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedi al sabato. Per informazioni 074349841

Tommasino Casa, la garanzia di un nome.