Tolleranza zero contro spaccio e furti, si presenta il nuovo comandante dei Carabinieri di Foligno

Tolleranza zero contro lo spaccio e i reati predatori: userà il pugno duro il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Foligno, che questa mattina si è presentato ufficialmente alla stampa.

A prendere il posto del Capitano Angelo Zizzi nella caserma di via Garibaldi, c’è ora il Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, insediato da appena due giorni: classe 1973 sposato – con una donna di origini ternane – e con due bambine di otto e sei anni.

Ed è già scattato un certo feeling con Foligno, tanto da fargli dichiare “è una città in cui potrei vivere volentieri”.

Nel frattempo – fedele al motto dell’Arma – intende stare ‘tra la gente e per la gente’ tanto che ha già annunciato che nei prossimi giorni sarà spesso in giro a piedi per prendere conoscenza del territorio: da Scanzano e Colfiorito a Valtopina, Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi e Sellano.

“Voglio conoscere le realtà in prima persona – sottolinea – considerarmi come una sorta di carabiniere di quartiere”.

E c’è un altro motto che segnerà l’incarico del Capitano Pericoli Ridolfini. “Oltre al nostro tradizionale ‘Nei secoli fedele’ a me piace particolarmente quello della Polizia di New York che recita ‘Proteggere e servire’. Io voglio collaborare con i cittadini – ha ribadito – terremo le porte aperte ai cittadini, che invitiamo a rivolgersi a noi per qualsiasi cosa. In questo modo ci aiuterete a difendervi. Perchè insieme possiamo prevenire e combattere meglio i crimini”.

“Ho trovano un reparto in ottime condizioni – ha esordito il Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini – e per questo voglio ringraziare il mio predecensore, il Capitano Angelo Zizzi“.

Da segnalare inoltre che il Comando di via Garibaldi è stato elevato al livello di Tenente Colonnello, un segnale del riconoscimento di maggiore importanza tanto che – per l’appunto sarà guidato da un ufficiale superiore.

“A Foligno – rassicura – non esiste un particolare allarme sociale quanto piuttosto questioni legate ad assunzione e spaccio di stupefacenti e reati predatori”.

Il Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, nasce a Roma 46 anni fa – come detto – e negli ultimi sei anni ha retto la prima compagnia dell’ottavo Reggimento Carabinieri Lazio; ha prestato servizio a Perugia in situazioni di ordine pubblico, ha fatto parte del raggruppamento elicotteri e dell’ufficio relazioni con il pubblico al Comando Generale dell’Arma, continua – tra l’altro – a svolgere periodicamente attività di perito selettore attitudinale al centro nazionale di selezione e reclutamento dei Carabinieri.

Al Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini giungano auguri di un proficuo lavoro anche da parte della redazione di Tuttoggi.info

