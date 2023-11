Todi, rigenerazione urbana: lavori al via dopo Natale - Tuttoggi.info

Accolta la richiesta di Confcommercio di posticipare il cantiere a dopo le festività. Primo intervento in Via Menecali, con a seguire quelli per la risalita da Via Termoli

La Giunta comunale di Todi ha preso atto, nei giorni scorsi, del progetto definitivo di rigenerazione urbana per lavori sulla viabilità, sui parcheggi e sulla mobilità del centro storico, dando mandato agli uffici di convocare la conferenza dei servizi e di aggiornare i relativi cronoprogrammi.

Il primo cantiere aprirà appena il 6 gennaio e interesserà, come già previsto, Via Menecali. A seguire di un paio di mesi toccherà a Via Termoli e all’area dei Giardini pubblici, mentre l’intervento in piazza del Mercato Vecchio e Via Cesia è programmato successivamente. Prima di Natale l’Amministrazione promuoverà comunque, dopo quello generale tenutosi ad inizio ottobre, ulteriori incontri nelle zone interessate per informare in dettaglio sugli aspetti dei singoli interventi, che complessivamente prevedono investimenti per 5,6 milioni di euro.

“Abbiamo accolto la richiesta di Confcommercio – spiega il sindaco di Todi Antonino Ruggiano – di posticipare l’inizio dei lavori, previsto per dicembre, a dopo le festività natalizie, così da non creare disagi in un periodo favorevole alle attività commerciali e turistiche. Utilizzeremo dicembre per incontrare i cittadini e condividere al meglio la gestione dei nuovi cantieri, anche in relazione a quelli già in corso a valere su altre fonti di finanziamento”.

Risultano infatti in corso, come da programma, sia i lavori per la realizzazione della nuova mensa – auditorium a servizio della scuola media Cocchi – Aosta, nell’area di piazzale degli Atti, sia i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di risalita dal parcheggio di Porta Orvietana al centro storico della città, dove il 27 e 28 verrà montata la maxi gru per l’installazione dell’ascensore verticale a doppia cabina che avrà la sua stazione di sbarco a monte in via Termoli. Si tratta in questo caso di un’opera che pur a valere su risorse diverse è strettamente connessa a quelle di rigenerazione urbana, che vedranno interessata come detto proprio l’area sotto i Giardini pubblici, dove verrà realizzato un secondo ascensore che da Via Termoli condurrà all’inizio di Via Ciuffelli.

Tra i cantieri in corso nel centro storico anche il restauro e recupero funzionale della torre dei Priori, che ha però un impatto contenuto sulla viabilità. “Anche qui – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici – gli interventi procedono regolarmente, con il terzo piano impalcato in ferro e legno già montato e la conclusione dell’opera pubblica previsto per i primissimi mesi del nuovo anno”.