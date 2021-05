Todi Festival 2021, il manifesto è di Pomodoro

L'artista ha scelto uno dei suoi Scettri per la manifestazione che si svolgerà dal 28 agosto al 5 settembre

L’artista Arnaldo Pomodoro celebra il manifesto della XXXV edizione del Todi Festival, in programma dal 28 agosto al 5 settembre.

“Per il manifesto del Todi Festival 2021 – spiega Arnaldo Pomodoro – ho pensato di riprendere – in forma di segno grafico – uno dei miei Scettri, libero dalla sua base fissa e dal peso della materia. I cinque Scettri in alluminio, che ho ideato per la mia sala personale alla Biennale di Venezia del 1988, saranno installati nei Giardini Oberdan di Todi, dove potranno manifestare al meglio la loro valenza di segnali astratti come antenne del futuro e, allo stesso tempo, maschere tribali: negli Scettri ho voluto, infatti, esprimere un senso arcaico legato a un immaginario tecnologico, futuribile”.

Mostra dedicata a Pomodoro

In omaggio all’artista, il Comune di Todi ha programmato la mostra temporanea “Labyr-Into. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro”che sarà allestita nella suggestiva Sala delle Pietre, situata al primo piano di Palazzo del Popolo. L’esposizione verrà inaugurata nel corso della prima giornata del Todi Festival, sabato 28 Agosto e il vernissage sarà preceduto da un Art Talk della curatrice Francesca Valente in conversazione con Bruno Corà, Fondazione Burri (Città di Castello), Marco Tonelli, Palazzo Collicola (Spoleto) e Federico Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano).

Opere d’arte a Todi

“Nell’ultratrentennale storia del nostro Festival – afferma Antonino Ruggiano, sindaco di Todi – il connubio tra manifesti e arte ha sempre avuto un legame indissolubile. Quest’anno, grazie ad Arnaldo Pomodoro e alla sua immensa arte siamo felici di poterlo confermare”.

Il proficuo incontro tra Todi Festival e l’opera del Maestro è frutto della collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi e la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, già attive nell’organizzazione della seconda edizione del Festival delle Arti, in programma a partire dal 24 Luglio e che proseguirà anche durante il Todi Festival.