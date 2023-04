Todi, disabilità e welfare sabato al centro di un convegno

Si intitola “Dai servizi alla persona ai progetti con la persona” il convegno che si svolgerà nella sala delle Pietre: il programma

Si intitola “Dai servizi alla persona ai progetti con la persona” il convegno che si svolgerà nella sala delle Pietre dei palazzi comunali di Todi sabato 15 aprile a partire dalle ore 10.

“L’iniziativa – spiega il sindaco Antonino Ruggiano – parte dal presupposto che, nell’ambito delle politiche per la disabilità, la pandemia può essere considerata uno spartiacque tra un prima ed un dopo ancora da costruire, per la cura e l’empowerment della persona con disabilità, neurodiversità, con bisogni educativi speciali, con fragilità. In questo contesto il sistema tradizionale di welfare ha reso noti molti limiti che il convegno si propone di trasformare in punti di partenza per una nuova progettazione, non più per la persona ma con la persona, protagonista della sua vita, inclusa in un contesto sociale, integrata mediante strumenti che aprano un percorso di autonomia e realizzazione personale”.