Todi, da domani il Servizio Decoro Urbano anche in altre zone del Comune - Tuttoggi

I lavori di manutenzione sul territorio comunale sono coordinati dal consigliere Andrea Nulli, con delega alle Manutenzioni, Frazioni e Decoro Urbano

Il Servizio Decoro Urbano, già operativo da tempo nel centro storico, partirà da domani anche in altre aree del Comune, andando a completare i lavori di manutenzione sul territorio comunale, coordinati dal consigliere comunale Andrea Nulli, con delega alle Manutenzioni, Frazioni e Decoro Urbano.

“Nuovo servizio”

“Un nuovo servizio – spiega una nota del Comune – che, oltre a dare una presenza importante e costante su tutto il territorio comunale, si occuperà esclusivamente di tutti i borghi, per quanto riguarda i lavori di sfalcio erba e pulizia dei centri e delle aree verdi, gli interventi di potatura, la ristrutturazione di panchine e staccionate e la pulizia di griglie e tombini. Sarà anche un importante occasione per raccogliere le varie segnalazioni dei cittadini, di volta in volta, durante il giro”.

Il consigliere Nulli

“Siamo convinti che sia un altro importante progetto al Servizio dei cittadini, come il Servizio Decoro Urbano, che è già operativo nel centro storico da tre anni – spiega il consigliere Nulli – con il quale si è riuscito a ripulire costantemente da erba e sporcizia tutte le vie della città, i parchi, e le aiuole, ma anche le 98 griglie per la regimazione delle acque con 30 interventi di riparazione”.