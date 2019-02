Todi, convegno sulle Foibe e sull’esodo Giuliano-Dalmata e premiazione borse di studio

Nell’ambito degli eventi storico-culturali in onore del Giorno del Ricordo, per il secondo anno consecutivo il Comune di Todi organizza un convegno sulle Foibe e sull’esodo Giuliano-Dalmata. Lunedì 25 febbraio, presso la Sala del Consiglio, dalle ore 10 interverranno il Sindaco di Todi Avv. Antonino Ruggiano, il Dott. Franco Papetti per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ed infine il Prof. Giovanni Stelli per La Società di Studi Fiumani.

Gli interventi degli ospiti consentiranno di approfondire quel drammatico periodo della storia d’Italia del ‘900 che ha visto l’uccisione di migliaia di Italiani nelle doline carsiche, dove si aprono delle spaccature della terra, dette appunto Foibe.

Una tragedia consumatasi alla fine della seconda guerra mondiale, e poi proseguita con l’esodo di tanti italiani che dovettero lasciare il loro lavoro, le loro case e la loro amata terra, per sfuggire alla ferocia dei comunisti di Tito.

Seguirà la premiazione delle borse di Studio assegnate per l’occasione, coadiuvata dal Preside della Scuola Media Cocchi-Aosta Giovanni Pace, cui sono stati invitati a partecipare tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori di Todi.

