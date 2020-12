Tiziano Bertini va in pensione: la politica ringrazia l’uomo e il giornalista

Il capo ufficio stampa dell'Assemblea legislativa dell'Umbria va in pensione

Quella dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa umbra è stata l’ultima conferenza stampa diretta dal capo ufficio stampa di Palazzo Cesaroni, Tiziano Bertini, che andrà in pensione.

“Una istituzione per tutti noi” ha detto il presidente Squarta parlando di Bertini, lodandone la professionalità e il grande equilibrio. Squarta, insieme alle vice presidenti Fioroni e Meloni, a nome di tutto il Consiglio regionale ha ringraziato Tiziano Bertini per il lavoro svolto in questi anni.

Anche Donatella Porzi, consigliera e già presidente dell’Assemblea legislativa umbra, ha ringraziato Bertini: “Serietà, discrezione, umanità, competenza, questa la cifra del capo ufficio stampa dell’Assemblea legislativa”.

Tiziano Bertini era a capo dell’ufficio stampa di Palazzo Cesaroni dal 2007. In questi anni Bertini è stato molto attivo anche nel sindacato e nell’Ordine regionale dei giornalisti.

A lui il saluto e il ringraziamento da parte della redazione di Tuttoggi.info.