Tirreno-Adriatico, i principali provvedimenti per la viabilità a Foligno

In occasione dell’arrivo domani, venerdì 15 marzo, a Foligno (intorno alle 15,30) della terza tappa della Tirreno-Adriatico, si ricordano i principali provvedimenti riguardanti la viabilità. Nella giornata di domani, dalle 7 alle 20, divieto di circolazione in via Nazario Sauro (tratto da Piazzale Cantarelli a via Damiano Chiesa); dalle 8,15 alle 20 divieto di circolazione in via Fratelli Bandiera (traffico deviato verso Ponte San Magno, circolazione senza limitazione in via Arcamone, direzione ospedale); dalle 13,30 a fine manifestazione, divieto di circolazione in viale Firenze, via IV Novembre, via Battisti, viale Ottaviani, via Mezzetti, via Nazario Sauro (tratto da via Cairoli a piazzale Alunno).

Deviazioni traffico

Provenienza Sant’Eraclio, in via III febbraio (per proseguire in direzione della zona di viale Ancona e complanare), in via Napoli (per proseguire in direzione della frazione di Sterpete);

Provenienza da Corvia, in via dei Mille, incrocio ponte San Magno (per proseguire in direzione ponte San Magno-via XVI giugno), in via dei Mille, incrocio via Marchisiello (per proseguire in direzione della frazione di Borroni);

Provenienza da viale Ancona, in via Piave direzione della variante Nord;

Provenienza da Bevagna, in uscita da Foligno sarà consentito (tramite by pass) di proseguire in direzione raccordo strada statale 75;

Zona Prato Smeraldo, deviazione in uscita direzione via Mameli, incrocio via dei Trinci (in direzione via dei Trinci, raccordo strada statale 75);

Viabilità centro storico, Ponte della Liberazione (Porta Firenze) in uscita obbligatoria verso via XVI Giugno);

Via Gentile da Foligno, incrocio via IV Novembre in uscita obbligatoria verso via Tagliamento

Nella giornata di sabato 16 marzo dalle 8 al termine della manifestazione (intorno alle 11) divieto di circolazione nel centro storico eccetto residenti e/o autorizzati in uscita che dovrà avvenire nei punti e nelle direttrici di marcia indicati (Porta San Felicianetto – Via Chiavellati – Porta Todi – Via Gentile da Foligno); dalle 9 al termine della manifestazione (intorno alle 11) divieto di circolazione in viale IV Novembre e viale Firenze (tratto da Porta Firenze a Madonna Fiamenga); Piazzale Alunno senza limitazioni di traffico, libera circolazione in tutte le direzioni (a Porta Ancona il traffico verrà deviato in Viale Ancona); Porta Todi (Piazzale Cantarelli) senza limitazioni di traffico, libera circolazione in tutte le direzioni, Porta Ancona, traffico deviato in uscita verso variante Nord.

Dalle 8 fino al termine della manifestazione (intorno alle 11) sono chiuse al traffico veicolare all’interno del centro storico le seguenti vie/piazze: Via XX Settembre – Piazza San. Giacomo – Via Ciri – Via San Giovanni dell’Acqua – Via Palestro – Via Gramsci – Largo Frezzi – Piazza San Domenico – Via Mazzini – Via Umberto I – Via Garibaldi – Piazza del Grano – Piazza Matteotti – Piazza San Francesco – Piazza Faloci – Via Santa Maria Infraportas.

