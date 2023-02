Tirreno – Adriatico, Foligno si veste d’azzurro per l’arrivo della tappa

Il programma

Da mercoledì 1 a mercoledì 8 è prevista l’apertura straordinaria dell’Oratorio della Nunziatella con la visita agli affreschi del Perugino, tutti i giorni dalle 17 alle 19 e domenica 5 anche dalle 10 alle 13. Da sabato 4 a mercoledì 8 l’apertura del Comitato di Tappa, dalle 17 alle 20 all’ex teatro Piermarini. Martedì 7 marzo alla biblioteca per ragazzi “Pedali e Papere”, a partire dalle 16.30. Si tratta di letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura della biblioteca comunale Dante Alighieri. Lo stesso giorno alle 18 all’auditorium San Domenico racconti e testimonianze di atlete afghane, a cura del Club Soroptimist Valle Umbra. Alle 21 al Teatro San Carlo la storia di Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d’Italia. Mercoledì 8, prima dell’arrivo della tappa, Gimkana per tutti in piazza San Domenico, con percorsi e prove di abilità. L’arrivo della tappa è previsto dalle 16 in via Nazario Sauro.

La borraccia e la solidarietà

Durante la presentazione, Gloria Panfili, che ha curato la tappa, ha sottolineato la presenza del gadget delle borracce anche per quest’anno, come per il Giro e ha illustrato la speciale partnership con la Caritas. Il ricavato della distribuzione delle borracce sarà infatti devoluto alla Caritas diocesana, che lo userà per il progetto “Abitare”, per chi cioè si trova in difficoltà con mutui, affitto e bollette.

Tirreno – Adriatico, aspettando il Giro

Plauso all’organizzazione da Domenico Metelli, imprenditore e presidente dell’Ente Giostra Quintana, e da Aldo Amoni, presidente di Confcommercio. “Rcs si fida di Foligno perché abbiamo dimostrato di saper organizzare con facilità evento molto complessi. Questo non è usuale per una città di 50mila abitanti”, ha detto Metelli ricordando che anche la tappa Terni – Fossombrone del Giro d’Italia passerà per Foligno. E sul prossimo anno: “Non trascureremo di regalare il prossimo anno il Giro alla città”, ha detto Barili.