Foligno unica tappa umbra della prossima “Tirreno Adriatica”

Foligno sarà l’unica città umbra ad essere sede di tappa della “Tirreno Adriatico” la “Corsa dei Due Mari” una delle più importanti a livello italiano ed internazionale che coinvolge centinaia di ciclisti e addetti ai lavori, con protagonisti di livello mondiale. L’arrivo è previsto l’8 marzo 2023.

“Si tratta di un’occasione unica sia dal punto di vista sportivo che dell’accoglienza – ha spiegato il sindaco Stefano Zuccarini – considerando anche le opportunità di visibilità e promozione territoriale. Il 13 maggio 2023 Foligno verrà anche attraversata dal Giro d’Italia, che tornerà in Umbria per la tappa Terni – Fossombrone, e stiamo pensando ad un “traguardo volante” lungo uno dei viali cittadini. Ricordo che ad ottobre il Comune di Foligno, unico in Umbria, ha ricevuto da parte Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta la Bandiera Gialla con 3 Bike Smile nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Comuni Ciclabili“.